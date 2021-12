Sesso per curare la pazienti, per la procura di Bari il ginecolo Miniello deve stare in carcere: «È un criminale seriale senza freni» (Di martedì 14 dicembre 2021) La procura di Bari chiede il carcere per il ginecologo Giovanni Miniello, che è stato arrestato il 30 novembre scorso per violenza sessuale aggravata nei confronti di due pazienti. Il procuratore Roberto Rossi, insieme all’aggiunto Giuseppe Maralfa e le sostitute Larissa Catella e Grazia Errede, hanno deciso di impugnare l’ordinanza degli arresti domiciliari, contestando di la misura decisa del gip e chiedendo quella più restrittiva del carcere. La procura parla di «aberranti modalità della condotta» del medico. «É evidente – scrivono i pm – come ci si trovi di fronte a un criminale seriale che ha dato ampia prova negli anni di non possedere alcun freno inibitorio e, conseguentemente, il rischio di ... Leggi su open.online (Di martedì 14 dicembre 2021) Ladichiede ilper ilgo Giovanni, che è stato arrestato il 30 novembre scorso per violenza sessuale aggravata nei confronti di due. Iltore Roberto Rossi, insieme all’aggiunto Giuseppe Maralfa e le sostitute Larissa Catella e Grazia Errede, hanno deciso di impugnare l’ordinanza degli arresti domiciliari, contestando di la misura decisa del gip e chiedendo quella più restrittiva del. Laparla di «aberranti modalità della condotta» del medico. «É evidente – scrivono i pm – come ci si trovi di fronte a unche ha dato ampia prova negli anni di non possedere alcun freno inibitorio e, conseguentemente, il rischio di ...

