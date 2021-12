Serie A, la classifica a confronto dopo 17 giornate (Di martedì 14 dicembre 2021) All’indomani della 17^ giornata di Serie A cambiano ulteriormente le gerarchie della classifica attuale e nel confronto con quella passata. L’Inter (+3) batte il Cagliari (-4) per 4-0 nel match della domenica sera e va in testa alla graduatoria. I nerazzurri, in particolare, approfittano dell’1-1 ottenuto in extremis dal Milan (-1), forse ancora scottato dall’eliminazione dall’Europa, sul campo dell’Udinese. Tuttavia è pressoché prematuro parlare di certezze. In primis perché non è neanche finito il girone di andata, pur essendo ormai agli sgoccioli. E soprattutto per quanto visto negli altri match del weekend. Decisamente diversa la reazione dell’Atalanta (+5) dopo l’addio alla Champions League. I nerazzurri vincono in rimonta per 1-2 contro una delle squadre più in forma del momento, l’Hellas Verona (-4), ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 14 dicembre 2021) All’indomani della 17^ giornata diA cambiano ulteriormente le gerarchie dellaattuale e nelcon quella passata. L’Inter (+3) batte il Cagliari (-4) per 4-0 nel match della domenica sera e va in testa alla graduatoria. I nerazzurri, in particolare, approfittano dell’1-1 ottenuto in extremis dal Milan (-1), forse ancora scottato dall’eliminazione dall’Europa, sul campo dell’Udinese. Tuttavia è pressoché prematuro parlare di certezze. In primis perché non è neanche finito il girone di andata, pur essendo ormai agli sgoccioli. E soprattutto per quanto visto negli altri match del weekend. Decisamente diversa la reazione dell’Atalanta (+5)l’addio alla Champions League. I nerazzurri vincono in rimonta per 1-2 contro una delle squadre più in forma del momento, l’Hellas Verona (-4), ...

