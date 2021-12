Ragazza uccisa nel Catanese: morto il presunto omicida, ipotesi suicidio (Di martedì 14 dicembre 2021) L'ipotesi è che si sia suicidato con un'arma da fuoco. Il cadavere trovato in un casolare abbandonato Leggi su rainews (Di martedì 14 dicembre 2021) L'è che si sia suicidato con un'arma da fuoco. Il cadavere trovato in un casolare abbandonato

Advertising

RaiNews : Ragazza uccisa nel Catanese: morto il presunto omicida, ipotesi suicidio - AmoreSempliceee : @Teresa_La_Vispa Lei è lì x il caso dl povera ragazza ke lavorava in pasticceria,uccisa probabilmente dal fidanzato… - ChiaraBorzi : RT @AnsaSicilia: Uccisa nel Catanese, continuano le ricerche dell'indagato. Oggi in programma l'autopsia sul corpo della ragazza | #ANSA ht… - GDS_it : È il giorno dell'autopsia sul corpo di Giovanna Cantarero, detta Jenny, 27 anni, uccisa a colpi di pistola a Mister… - AnsaSicilia : Uccisa nel Catanese, continuano le ricerche dell'indagato. Oggi in programma l'autopsia sul corpo della ragazza |… -