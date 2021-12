Piace a Giuntoli | l’agente si espone | l’ha detto sul Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 14 dicembre 2021) Nicolò Casale, giovane difensore dell’Hellas Verona, non è più una sorpresa. Il classe ’98, fresco di rinnovo fino al 2026, ha conquistato partita dopo partita la titolarità, fino a diventare un punto fermo del terzetto difensivo di Tudor. FOTO: Getty – Nicolò Casale Verona CASALEAL NAPOLI, LE PAROLE DELCon già 16 presenze in questa stagione in Serie A, Casale ha attirato a sè gli occhi di mezza serie A. E sul possibile interesse del Napoli, ha così risposto il suo procuratore Mario Giuffredi, intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport Show“: “Casale è seguito dal Napoli? È un giovane calciatore del Verona che ha tante qualità, ma non ho parlato di lui con il Napoli“. Domenico Visone