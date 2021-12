Pensioni, aumenti da gennaio 2022: ecco i nuovi importi (Di martedì 14 dicembre 2021) A partire dal mese di gennaio 2022 ci saranno degli aumenti per quanto riguarda le Pensioni: vediamo quali saranno i nuovi importi Anche le Pensioni del mese di gennaio dovrebbero essere pagate a fine dicembre seguendo la scia delle Pensioni anticipate che ci accompagnano da quando è scoppiata la pandemia da Covid -19. La pensione L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 14 dicembre 2021) A partire dal mese dici saranno degliper quanto riguarda le: vediamo quali saranno iAnche ledel mese didovrebbero essere pagate a fine dicembre seguendo la scia delleanticipate che ci accompagnano da quando è scoppiata la pandemia da Covid -19. La pensione L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

claudio99733228 : @matteosalvinimi Si, proprio oggi mi è arrivata la terza rata della Tari, e che aumenti... Questi sono gli Auguri d… - IlConteIT : @susy43279731 @serebellardinel Leggi qui. Gli aumenti dipendono da tanti fattori, uno tra tutti è l'adeguamento all… - restoalsud : #inps #pensioni Pensioni, aumenti dal 1° gennaio 2022: di quanto saranno? - - Profilo3Marco : RT @mattino5: Aumenti per le pensioni: quanti soldi arriveranno in più in tasca? La testimonianza di alcuni anziani al circolo pensionati… - Profilo3Marco : RT @mattino5: #Pensioni, gli aumenti previsti basteranno? 'Se uno stato è moderno e civile, non può considerare aumenti per poter sopravviv… -