Panini presenta i quattro titoli da non perdere per conoscere Spider-Man

Leggi su velvetmag

(Di martedì 14 dicembre 2021) 1962, dalla fantasia e dal genio di Stan Lee e Steve Ditko nasce uno dei super eroi Marvel che sarebbe entrato per sempre nel cuore e nei ricordi di migliaia di fan. Stiamo parlando-Man, che torna ad essere protagonista al cinema con-Man: No Way Home. Il lungometraggio in uscita il 15 dicembre può essere l’occasione per riscoprire anche le sue avventure più importanti. Per questo motivo,Comics proponeda none da leggere prima o dopo la visione del film. E per i veri appassionati-Man: Smascherato, il prezioso cofanetto contenentevolumi che raccolgono le storie che hanno ispirato le vicende del film. Marvel-Verse:-Man: il primo volume Gli appassionati del genere e i ...