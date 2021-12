Pagamenti con bancomat e carte, multe in arrivo per chi rifiuta pagamenti elettronici (Di martedì 14 dicembre 2021) Finora, ricorda laleggepertutti.it , c'era l'obbligo di averlo ma non la multa per chi non lo voleva usare. Ora si cambia : sono in arrivo delle sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con Pos. Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 dicembre 2021) Finora, ricorda laleggepertutti.it , c'era l'obbligo di averlo ma non la multa per chi non lo voleva usare. Ora si cambia : sono indelle sanzioni per chicon Pos. Lo ha ...

