Oms: "Tsunami di contagi nel mondo, non aspettate ad agire" (Di martedì 14 dicembre 2021) “Penso che siamo di fronte a uno Tsunami di contagi nel mondo, sia per Delta (la variante dominante negli ultimi mesi) sia per Omicron”: così la responsabile tecnica per la pandemia di Covid dell’Oms, Maria van Kerkhove, in un’intervista al quotidiano spagnolo El País.“Lo ripeto ai governi: non aspettate ad agire. E non mi riferisco ai confinamenti. Prima di iniziare a vedere un aumento dei ricoveri, per favore, usate le mascherine, favorite il telelavoro, limitate i contatti con altre persone, evitate riunioni, investite nella ventilazione, aumentate la sorveglianza dei genomi dei virus e preparate i vostri ospedali”, ha aggiunto. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 dicembre 2021) “Penso che siamo di fronte a unodinel, sia per Delta (la variante dominante negli ultimi mesi) sia per Omicron”: così la responsabile tecnica per la pandemia di Covid dell’Oms, Maria van Kerkhove, in un’intervista al quotidiano spagnolo El País.“Lo ripeto ai governi: nonad. E non mi riferisco ai confinamenti. Prima di iniziare a vedere un aumento dei ricoveri, per favore, usate le mascherine, favorite il telelavoro, limitate i contatti con altre persone, evitate riunioni, investite nella ventilazione, aumentate la sorveglianza dei genomi dei virus e preparate i vostri ospedali”, ha aggiunto.

Advertising

Agenzia_Ansa : Allarme dell'Oms: 'Siamo di fronte a uno tsunami di casi di Covid'. Nel Regno Unito, il sistema sanitario sta crean… - TgLa7 : #Covid, 'tsunami di casi, governi agiscano ora' ha detto la responsabile tecnica per la pandemia dell' #Oms, Maria van Kerkhove - RaiNews : Le raccomandazioni: 'Mascherine, lavoro a distanza e contatti tra persone ridotti al minimo' - christiancritic : RT @GiovaQuez: Oms: 'Stiamo affrontando uno tsunami di contagi sia per la variante Delta sia per Omicron. Lo ripeto ai governi: non aspetta… - Eled_nil : RT @GiovaQuez: Oms: 'Stiamo affrontando uno tsunami di contagi sia per la variante Delta sia per Omicron. Lo ripeto ai governi: non aspetta… -