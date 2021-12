Natale a Udine 2021. Tutti gli eventi in città (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La kermesse di eventi promossi dal Comune di Udine per animare la città lungo tutto il periodo dell’Avvento sino alla metà del prossimo mese di gennaio. Il calendario, messo a punto dall’Assessorato alla Cultura, vede il contributo della Biblioteca, dei Civici Musei, del Museo Etnografico e del Museo Friulano di Storia Naturale, oltre che delle iniziative organizzate dall’Assessorato al Turismo e Grandi eventi e dall’Assessorato all’Istruzione. La programmazione è arricchita dalle proposte di una ventina di realtà associative del territorio, che presentano una serie di progetti articolati non solo per il centro storico, ma anche per le periferie cittadine, con una particolare attenzione alla tematica “Le tradizioni natalizie in Friuli”. Nel cartellone trovano spazio i più diversi generi e linguaggi: musica, teatro, ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La kermesse dipromossi dal Comune diper animare lalungo tutto il periodo dell’Avvento sino alla metà del prossimo mese di gennaio. Il calendario, messo a punto dall’Assessorato alla Cultura, vede il contributo della Biblioteca, dei Civici Musei, del Museo Etnografico e del Museo Friulano di Storia Naturale, oltre che delle iniziative organizzate dall’Assessorato al Turismo e Grandie dall’Assessorato all’Istruzione. La programmazione è arricchita dalle proposte di una ventina di realtà associative del territorio, che presentano una serie di progetti articolati non solo per il centro storico, ma anche per le periferie cittadine, con una particolare attenzione alla tematica “Le tradizioni natalizie in Friuli”. Nel cartellone trovano spazio i più diversi generi e linguaggi: musica, teatro, ...

galantennis : Babbo #Natale con calma arriva... buone feste a tutti @YouTube #FVG #Udine - elisadallarche : RT @CSSUdine: ????A #Natale regala una nuova Stagione, regala Contatto 40 Hai sempre il regalo giusto per tutti? Ai tuoi amici, a chi ti sta… - CSSUdine : ????A #Natale regala una nuova Stagione, regala Contatto 40 Hai sempre il regalo giusto per tutti? Ai tuoi amici, a c… - Gazzettino : #Natale in #Friuli: tradizioni, misteri e personaggi di un'epoca sospesa tra mito e storia - BearziDonBosco : ?? ???????????????????? ???????????? ?? Ecco il presepe che vi accoglie ?????? ???????????? ?????????? ?? Un grande ???????????? all’artista Andrea Tioni… -