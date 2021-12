Mourinho può sorridere: ci sarà contro l’Atalanta! (Di martedì 14 dicembre 2021) Arrivano buone notizie per la Roma di Josè Mourinho, di fatto come riportato da SkySport, Nicolò Zaniolo è pienamente recuperato in vista della sfida di sabato pomeriggio contro l’Atalanta. Oggi il calciatore si è allenato a Trigoria, svolgendo un test fisico in campo e i risultati ottenuti hanno spinto i medici giallorossi a dare l’ok per la sua presenza in campo sabato pomeriggio. Nicolo Zaniolo Mourinho AtalantaL’Infortunio Zaniolo si era infortunato in Conference League, accusando un problema all’adduttore ed era rimasto fermo ai box per cinque giorni. I primi segnali positivi sono però arrivati già ieri sera, quando dopo lo Spezia era rimasto ad allenarsi con i giocatori che non avevano preso parte alla gara. LEGGI ANCHE: Milan-Napoli, piove sul bagnato per Spalletti: ... Leggi su rompipallone (Di martedì 14 dicembre 2021) Arrivano buone notizie per la Roma di Josè, di fatto come riportato da SkySport, Nicolò Zaniolo è pienamente recuperato in vista della sfida di sabato pomeriggiol’Atalanta. Oggi il calciatore si è allenato a Trigoria, svolgendo un test fisico in campo e i risultati ottenuti hanno spinto i medici giallorossi a dare l’ok per la sua presenza in campo sabato pomeriggio. Nicolo ZanioloAtalantaL’Infortunio Zaniolo si era infortunato in Conference League, accusando un problema all’adduttore ed era rimasto fermo ai box per cinque giorni. I primi segnali positivi sono però arrivati già ieri sera, quando dopo lo Spezia era rimasto ad allenarsi con i giocatori che non avevano preso parte alla gara. LEGGI ANCHE: Milan-Napoli, piove sul bagnato per Spalletti: ...

