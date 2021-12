Mobilità alternativa - Parte da Udine il car sharing elettrico di Sifà (Di martedì 14 dicembre 2021) Sifà sceglie Udine per lanciare il suo primo servizio di car sharing con veicoli elettrici. Sifà sharing, questo il nome del servizio, è appena partito nei comuni di Udine e Tavagnacco, con una flotta di dieci Renault Zoe, grazie anche al supporto di Hera Comm società commerciale del Gruppo Hera che ha favorito la creazione di una nuova rete di stazioni di ricarica pubblica: cinque a Udine e quattro a Tavagnacco. L'iniziativa "si propone di utilizzare l'innovativo sistema di car sharing elettrico in una città come Udine di 100 mila abitanti, dimensione sinora trascurata dai gestori di questi servizi di car sharing che focalizzano la loro attenzione sulle grandi città come Milano e Torino. Il sistema, ... Leggi su quattroruote (Di martedì 14 dicembre 2021)sceglieper lanciare il suo primo servizio di carcon veicoli elettrici., questo il nome del servizio, è appena partito nei comuni die Tavagnacco, con una flotta di dieci Renault Zoe, grazie anche al supporto di Hera Comm società commerciale del Gruppo Hera che ha favorito la creazione di una nuova rete di stazioni di ricarica pubblica: cinque ae quattro a Tavagnacco. L'iniziativa "si propone di utilizzare l'innovativo sistema di carin una città comedi 100 mila abitanti, dimensione sinora trascurata dai gestori di questi servizi di carche focalizzano la loro attenzione sulle grandi città come Milano e Torino. Il sistema, ...

