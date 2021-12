Milan | rinnovo pronto per un big | ecco le cifre

(Di martedì 14 dicembre 2021)ilper Rafa Leao fino al 2026 In casanon si perde tempo, dopo i tentativi dia diversi giocatori la società rossonera è ad un passo a blindare il gioiellino portoghese. Leao ha più volte espresso la sua volontà di rimanere a Miano; ilha espresso più volte l’ importanza del classe 99 per il progetto della società. Il quotidiano Tuttosport fa il punto sulla trattativa per ildi contratto di Rafael Leao. Sono state avviate le discussioni tra Maldini, Massara e Jorge Mendes. Sembra che la base di un accordo sui 4 milioni fino al 30 giugno 2026 ci sia. Le parti stanno lavorando sui bonus che farebbero alzare il salario dell’attaccante. Ambrosi Kevin

Contatti in corso in casaper la tripla firma suldel contratto, si lavora per arrrivare a un eccordo entro inizio gennaioNon solo nuovi acquisti. Il, in vista del calciomercato di gennaio, vuole blindare ...... vivrà tutto difendendo i colori nerazzurri, ai quali ha deciso di unirsi firmando ildel ... un bottino che poteva essere maggiore se avesse realizzato i due rigori controe Cagliari. LA ...Secondo quanto riferito da Tuttosport, la dirigenza rossonera avrebbe trovato l'accordo con Jorge Mendes, procuratore del portoghese.Gli esami svolti ieri dall'attaccante portoghese hanno confermato la lesione al bicipite femorale, ma per la sfida agli azzurri Pioli recupera G ...