Mauro | con la febbre alta al supermercato In rianimazione voleva rifiutare l’ossigeno Ha cambiato idea

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ha fatto molto discutere la situazione dida Mantova, presenza quasi fissa della trasmissione radiofonica La Zanzara. L’uomo, finito in terapia intensiva per il Covid, ha rifiutato. Ha fatto molto discutere quanto sta accadendo al 61enne mantovano Maurizio Buratti, meglio conosciuto comeda Mantova dagli ascoltatori della trasmissione radiofonica La Zanzara. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

sportmediaset : Nuova storia d'amore per Mauro #Icardi, questa volta è con la #Juventus. #SportMediaset - yutomanga : RT @sportmediaset: Nuova storia d'amore per Mauro #Icardi, questa volta è con la #Juventus. #SportMediaset - HankHC91 : RT @lanavediteseoed: Distonici fino al punk di Mirco Mariani. Con la ciocca bionda tinta e il clarinetto virtuoso di @morenoilbiondo o pote… - lanavediteseoed : Distonici fino al punk di Mirco Mariani. Con la ciocca bionda tinta e il clarinetto virtuoso di @morenoilbiondo o p… - missbla80 : Bravo amore, ci voleva una sfoltita. Con i capelli così risaltano i lineamenti del tuo viso. Chissà se li ha taglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro con

Non hanno voluto mancare Renzo Lusetti, Benedetta GeronziBernabò Bocca, Barbara Bouchet, Elisabetta Pellini, Ingrid Muccitelli,Masi, Giulio e Victoria Torlonia, il maestro Umberto ...... altrettanti pareggi e nove sconfitte,16 gol segnati ma ben 30 subiti per una differenza reti ... Venezia Ternana finalmente comincia! (Aggiornamento diMantegazza) Diretta/ Ternana Benevento ...I fratelli Finiguerra sono concessionari Toyota sin dal 1977 e, insieme ad HMI, hanno formato il team che ha vinto la prima edizione del GR Yaris Rally Cup portando anche Angelo Pucci Grossi ...Quello trascorso è stato il penultimo fine settimana di impegni per l’Orvieto Fc del 2021, che con le sue prime squadre, calcio a 5 e calcio a 11, non è ...