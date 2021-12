L' Ue post-pandemia mette fuori gioco i sovranisti

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 14 dicembre 2021) Il lavoro di Mario Draghi per predisporre non solo l’avvio, vincolante poi per i sei anni successivi, dell’adesione italiana al progetto Next Generation Eu, ma anche la ridefinizione degli accordi europei sulla disciplina di bilancio dei singoli paesi. Si parla di una, finora inedita, disponibilità dei Paesi Bassi (in passato sempre in posizione polemica) a essere addirittura dalla parte di Italia e Francia. E c’è anche nella nuova maggioranza tedesca qualche tono nuovo, malgrado (o grazie a) i liberali in posizioni chiave nella politica economica. A Berlino non ci sono più solo dei “no” alle proe di cambiamento del Patto di stabilità ma anche qualche apertura di disponibilità. E questo è forse il lascito più importante della politica economica. Perché il primo impegno verso l’emissione di debito comune a fronte di ...