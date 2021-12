"Licenziare via webcam? Un segno di attenzione" (Di martedì 14 dicembre 2021) “Licenziare attraverso la webcam è stato un segno di attenzione”. A dirlo in un’intervista al quotidiano la Stampa Stefano Bena, il general manager della Yazaki che ha licenziato tre dipendenti della multinazionale usando Microsoft Teams. “Siamo sorpresi e amareggiati dal clamore che ha avuto la vicenda, siamo in Italia da quasi trent’anni ed è la prima volta che ci capita una cosa del genere. È stato un processo complesso che non è ancora completato ma abbiamo rispettato tutti i passaggi formali prescritti dalla legge. Sarebbe anche improprio parlare di licenziamenti perché questi dipendenti ricevono ancora lo stipendio. Avevamo mandato loro una raccomandata e proprio come segno di attenzione abbiamo pensato fosse giusto anticipare individualmente le ragioni dietro questa decisione ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 dicembre 2021) “attraverso laè stato undi”. A dirlo in un’intervista al quotidiano la Stampa Stefano Bena, il general manager della Yazaki che ha licenziato tre dipendenti della multinazionale usando Microsoft Teams. “Siamo sorpresi e amareggiati dal clamore che ha avuto la vicenda, siamo in Italia da quasi trent’anni ed è la prima volta che ci capita una cosa del genere. È stato un processo complesso che non è ancora completato ma abbiamo rispettato tutti i passaggi formali prescritti dalla legge. Sarebbe anche improprio parlare di licenziamenti perché questi dipendenti ricevono ancora lo stipendio. Avevamo mandato loro una raccomandata e proprio comediabbiamo pensato fosse giusto anticipare individualmente le ragioni dietro questa decisione ...

Advertising

Ecatetriformis : RT @erretti42: Il ministro Orlando: “Impedire alle aziende di licenziare via email o sms”. Almeno un bigliettino con dedica - raelmc1 : RT @erretti42: Il ministro Orlando: “Impedire alle aziende di licenziare via email o sms”. Almeno un bigliettino con dedica - cocchi2a : RT @erretti42: Il ministro Orlando: “Impedire alle aziende di licenziare via email o sms”. Almeno un bigliettino con dedica - BotBaruch : RT @erretti42: Il ministro Orlando: “Impedire alle aziende di licenziare via email o sms”. Almeno un bigliettino con dedica - bentospinozabot : RT @erretti42: Il ministro Orlando: “Impedire alle aziende di licenziare via email o sms”. Almeno un bigliettino con dedica -