L’epic fail della UEFA e gli strascichi della Superlega (Di martedì 14 dicembre 2021) L’epic fail della UEFA avvenuto ieri durante il sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Champions League non solo ha messo alla berlina le istituzioni del calcio europeo in diretta e in mondovisione ma ha anche posto in grande evidenza quanti nemici abbia il presidente della UEFA Aleksander Ceferin all’interno del mondo del pallone. I L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 14 dicembre 2021)avvenuto ieri durante il sorteggio degli ottavi di finaleChampions League non solo ha messo alla berlina le istituzioni del calcio europeo in diretta e in mondovisione ma ha anche posto in grande evidenza quanti nemici abbia il presidenteAleksander Ceferin all’interno del mondo del pallone. I L'articolo

Advertising

linda_p93 : Stavolta ho provato con i glitter argento, fa un pochino effetto neve e con quelli oro ho provato a fare l’effetto… - DenisDecorte : ?? Inter, l'epic fail di Inzaghi: scivolone sulle scale di San Siro! ?? via @OneFootball. Leggilo qui: - OrizOrizzonte : @gilardisil @VinnieVegaPF @ImKo86 @stefymigliori @il_laocoonte @skaiwoka @AndreaBS1976 @Genomalieno @brogifra… - TheChain1974 : @facciobiondate Il vantaggio è che il salame e il lambrusco lo hai dato dopo sennò la riparazione rischiava di esse… - DocWalls : @la_bongia Devi vedere quella di Cagliari… al porto, in una città collinare. In pratica è a 5 minuti a piedi da pos… -

Ultime Notizie dalla rete : L’epic fail Inter, l'epic fail di Inzaghi: scivolone sulle scale di San Siro! OneFootball - Italiano