Lazio, Sarri chiede rinforzi: nel mirino un difensore! (Di martedì 14 dicembre 2021) Ancora due giornate per questo 2021 e poi il campionato ripartirà nel 2022, il calciomercato invece non dorme mai. Andiamo in casa Lazio, con Maurizio Sarri che secondo Il Messaggero pare abbia chiesto diversi rinforzi a Lotito. Sarri Lazio Lotito Le richieste del tecnico toscano riguarderebbero un attaccante, un terzino sinistro e un difensore centrale. Il nome per la difesa è sempre quello del bianconero Daniele Rugani per il quale Maurizio Sarri sembrerebbe avere un debole. Il difensore alla Juventus continua a non trovare spazio, la Lazio osserva interessata. Ilaria Pacilio

