Lazio | duro scontro tra Sarri e due suoi giocatori | le parole al veleno

Leggi su rompipallone

(Di martedì 14 dicembre 2021) Situazione che non aiuta per niente il momento no della. Nel pomeriggio di oggi c’è stato un litigio tra Maurizioed i senatori del club su tutti Francesco Acerbi e Ciro Immobile. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico avrebbe cercato una reazione da parte della sua squadra. Il tutto attraverso un discorso non ben accolto da quest’ultimi. A sembrare più violenti nei confronti del tecnico sono stati i prima citati. TI PUO’ INTERESSARE ANCHE:chiede rinforzi: nel mirino un difensore!