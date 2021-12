Lamorgese schiera un esercito di 70mila poliziotti. Mafia? Clandestini? No, multe ai No Green pass (Di martedì 14 dicembre 2021) Un esercito di 70mila uomini delle forze dell’ordine tutti i giorni in campo per contrastare i No Green pass. Se la stessa potenza di fuoco fosse stata scatenata quotidianamente contro Mafia, camorra, immigrazione clandestina, rave party e piccola criminalità, oggi forse l’Italia sarebbe un paese più sicuro. Lamorgese e l’esercito anti No Green pass La ministra degli Interni Luciana Lamorgese oggi ha fatto sapere, con orgoglio, che nella settimana dal 6 al 12 dicembre sono stati impiegati nei controlli 70.049 operatori delle forze di polizia, delle polizie locali e provinciali. In particolare hanno concorso al dispositivo nazionale circa 23mila operatori di polizia, circa 24mila carabinieri, 6mila finanzieri, 18mila ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 dicembre 2021) Undiuomini delle forze dell’ordine tutti i giorni in campo per contrastare i No. Se la stessa potenza di fuoco fosse stata scatenata quotidianamente contro, camorra, immigrazione clandestina, rave party e piccola criminalità, oggi forse l’Italia sarebbe un paese più sicuro.e l’anti NoLa ministra degli Interni Lucianaoggi ha fatto sapere, con orgoglio, che nella settimana dal 6 al 12 dicembre sono stati impiegati nei controlli 70.049 operatori delle forze di polizia, delle polizie locali e provinciali. In particolare hanno concorso al dispositivo nazionale circa 23mila operatori di polizia, circa 24mila carabinieri, 6mila finanzieri, 18mila ...

