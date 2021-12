L’albero dei sentimenti: divertenti attività di Natale in classe:. Progetti e UdA per la Primaria (Di martedì 14 dicembre 2021) Il conto alla rovescia per il Natale è iniziato! Gli alunni cominciano a vivere il conto a rovescio con nervosismo ed emozione. Le nostre divertenti attività di Natale in classe li intratterranno mentre affinano le loro abilità di lettura, scrittura e matematica. Sfida la tua classe a condurre un sondaggio sul cosa faranno durante le vacanze e a rappresentare graficamente i risultati, aggiornare (meglio, rigenerare in versione moderna) una classica poesia natalizia e recitarla, o ricercare come viene celebrato il Natale in tutto il mondo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 dicembre 2021) Il conto alla rovescia per ilè iniziato! Gli alunni cominciano a vivere il conto a rovescio con nervosismo ed emozione. Le nostrediinli intratterranno mentre affinano le loro abilità di lettura, scrittura e matematica. Sfida la tuaa condurre un sondaggio sul cosa faranno durante le vacanze e a rappresentare graficamente i risultati, aggiornare (meglio, rigenerare in versione moderna) una classica poesia natalizia e recitarla, o ricercare come viene celebrato ilin tutto il mondo. L'articolo .

