«La Sampdoria è il bancomat di Ferrero» L’inchiesta sull’ex presidente

(Di martedì 14 dicembre 2021)de La Gazzetta dello Sport su quanto Massimoha incassato dalla: si sfondano i 9 milioni di euro Massimoha attinto a più riprese dalla. Il conto finale, come riporta La Gazzetta dello Sport, sfonda i 9 milioni di euro. Come è stato possibile? I passaggi secondo la Rosea sono più che chiari. Nel 2015 Eleven Finance ha assunto l’incarico di General Contractor per i lavori a Bogliasco. Laquindi attraverso la Sport Spettacolo ha girato a Eleven Finance 1.1 milioni di euro (cifra già contestata nel caso Obiang,prosciolto per difetto di querela). Nello stesso anno risultano poi 158mila euro di compensi agli amministratori della Sport Spettacolo (amministratore ...

I tifosi della, però, non sapevano che il nuovo proprietario avrebbe attinto a più riprese alle casse blucerchiate. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le ...Ora il destino dellaè appeso a un filo, anche se la società non è coinvolta in quel ... Secondo quei giudici quelle quattro società erano state utilizzate comee tutte sono fallite?. ...Ascolta la versione audio dell'articolo La Sampdoria di Roberto D’Aversa è diversa dalla squadra che fronteggiò il Torino qualche settimana fa: il punto La Sampdoria che affronterà il Torino non è la ...Acquistato il club gratis nel 2014, fino al 2020 il patron blucerchiato non solo non ha versato soldi nelle casse della squadra ma si è assegnato emolumenti e dividendi. E una sua società ha gestito i ...