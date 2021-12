"Jeff Koons sposami". Imbrattato Palazzo Strozzi a Firenze (Di martedì 14 dicembre 2021) La scritta, in inglese, è stata realizzata con la vernice bianca su due facciate. A Palazzo Strozzi è attualmente in corso la mostra dell'artista Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 14 dicembre 2021) La scritta, in inglese, è stata realizzata con la vernice bianca su due facciate. Aè attualmente in corso la mostra dell'artista

Advertising

LetiziaFirenze : 'Jeff Koons marry me', imbrattato Palazzo Strozzi - ToscanaInDiretta - zazoomblog : Palazzo Strozzi imbrattato nella notte con la scritta Jeff Koons marry me - #Palazzo #Strozzi #imbrattato #nella - rep_firenze : 'Jeff Koons marry me'. Imbrattate due facciate di Palazzo Strozzi: le telecamere immortalano l'autore [di Andrea Bu… - EdoardoSemmola : «Jeff Koons sposami», imbrattate le facciate di Palazzo Strozzi a Firenze - rep_firenze : 'Jeff Koons marry me'. Imbrattate due facciate di Palazzo Strozzi -