Gf Vip 6, Alfonso Signorini svela quale regalo di Natale voleva fare ai Vipponi (prima che la sua idea venisse bocciata dagli autori) (Di martedì 14 dicembre 2021) In occasione del Natale, Alfonso Signorini ha rilasciato un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, nella quale, ha descritto come i Vipponi del Gf Vip 6 passeranno questo periodo. Il Grande Fratello Vip 6 dal 20 dicembre andrà in onda solo una volta a settimana. Il doppio appuntamento col reality show tornerà il 20 gennaio, il lunedì ed il giovedì al posto del venerdì. Il conduttore del Gf Vip passerà le feste natalizie a Cortina e qualche sua tradizione entrerà anche nella Casa di Cinecittà: Io qualche spunto lo do sempre, come i risvegli con le arie di Maria Callas. A Natale mi piacerebbe ricreare anche nella Casa del GF Vip l’atmosfera che si respira nelle case degli italiani. Ci sarà chi dice che è kitsch, ma a me piacciono i sapori popolari. Ho anche fatto chiedere a Katia ... Leggi su isaechia (Di martedì 14 dicembre 2021) In occasione delha rilasciato un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, nella, ha descritto come idel Gf Vip 6 passeranno questo periodo. Il Grande Fratello Vip 6 dal 20 dicembre andrà in onda solo una volta a settimana. Il doppio appuntamento col reality show tornerà il 20 gennaio, il lunedì ed il giovedì al posto del venerdì. Il conduttore del Gf Vip passerà le feste natalizie a Cortina e qualche sua tradizione entrerà anche nella Casa di Cinecittà: Io qualche spunto lo do sempre, come i risvegli con le arie di Maria Callas. Ami piacerebbe ricreare anche nella Casa del GF Vip l’atmosfera che si respira nelle case degli italiani. Ci sarà chi dice che è kitsch, ma a me piacciono i sapori popolari. Ho anche fatto chiedere a Katia ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Alfonso Signorini svela quale regalo di Natale voleva fare ai Vipponi (prima che la sua idea venisse bocc… - ornellafusari28 : @PierSilvio__B Vogliamo un altro conduttore per il gf vip 6 Rivolgiamo Alessia oppure un ex Concorrente che conos… - Unf_Tweet : - IsaeChia : #GfVip 6, boom di ascolti per la ventisettesima puntata! Ecco quanto ha totalizzato ieri sera il reality di Alfons… - infoitcultura : GF Vip, gaffe pazzesca di Alfonso Signorini: “Ma cosa hai una malformazione” -