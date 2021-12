Ex Ilva: Federmanager, 'basta annunci, serve chiarezza sul futuro' (Di martedì 14 dicembre 2021) Taranto, 14 dic. (Labitalia) - "Ci aspettavamo un piano industriale dettagliato e coerente e, invece, ci è stato annunciato solo un generico piano di investimenti per 4,7 miliardi di euro, che dovrebbe condurre in 10 anni alla completa decarbonizzazione nella produzione di acciaio, facendo ricorso all'idrogeno e a forni elettrici, ma senza alcun dettaglio di carattere industriale sulle prospettive dello stabilimento di Taranto". Questo il commento del presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla, dopo l'incontro di ieri al ministero dello Sviluppo economico sul futuro del Gruppo ex Ilva, con la partecipazione dei ministri Giorgetti e Orlando, oltre ai rappresentanti di Acciaierie d'Italia, con l'ad Lucia Morselli e il presidente Franco Bernabè. All'incontro era presente una delegazione della Federazione dei manager, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Taranto, 14 dic. (Labitalia) - "Ci aspettavamo un piano industriale dettagliato e coerente e, invece, ci è statoato solo un generico piano di investimenti per 4,7 miliardi di euro, che dovrebbe condurre in 10 anni alla completa decarbonizzazione nella produzione di acciaio, facendo ricorso all'idrogeno e a forni elettrici, ma senza alcun dettaglio di carattere industriale sulle prospettive dello stabilimento di Taranto". Questo il commento del presidente di, Stefano Cuzzilla, dopo l'incontro di ieri al ministero dello Sviluppo economico suldel Gruppo ex, con la partecipazione dei ministri Giorgetti e Orlando, oltre ai rappresentanti di Acciaierie d'Italia, con l'ad Lucia Morselli e il presidente Franco Bernabè. All'incontro era presente una delegazione della Federazione dei manager, ...

