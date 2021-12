"Draghi resti a Chigi per tutto il 2022". Colle, il Pd esce allo scoperto (Di martedì 14 dicembre 2021) "Il Partito Democratico voterà il candidato che speriamo emerga da una larga consultazione e con una condivisione almeno nell'attuale maggioranza". Con queste parole il vice-capogruppo del Pd al Senato Franco Mirabelli, intervistato da Affaritaliani.it, risponde... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 14 dicembre 2021) "Il Partito Democratico voterà il candidato che speriamo emerga da una larga consultazione e con una condivisione almeno nell'attuale maggioranza". Con queste parole il vice-capogruppo del Pd al Senato Franco Mirabelli, intervistato da Affaritaliani.it, risponde... Segui su affaritaliani.it

