Corriere Roma: Sarri “furioso e incontenibile”, duro confronto con la Lazio a Formello (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Corriere Roma fornisce ulteriori dettagli sulla sfuriata di Maurizio Sarri alla Lazio, ieri. Un confronto a cui non ha partecipato il presidente Lotito, fermato proprio dal tecnico, che ha preferito parlare da solo al gruppo. “Il confronto è durissimo, stavolta. Maurizio Sarri è incontenibile, ha davanti la squadra e quasi non riesce a stare fermo: arrabbiato, deluso, insomma una furia”. “Sarri usa modi durissimi, cercando di avere una reazione dal gruppo. Il dibattito si prolunga nel tempo, al punto che diventa necessario cancellare l’allenamento del mattino”. “Sarri gesticola, parla, chiede. Perché non riusciamo a fare ciò che proviamo e riproviamo in allenamento? Perché perdiamo la lucidità nei momenti decisivi? ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 dicembre 2021) Ilfornisce ulteriori dettagli sulla sfuriata di Maurizioalla, ieri. Una cui non ha partecipato il presidente Lotito, fermato proprio dal tecnico, che ha preferito parlare da solo al gruppo. “Ilè durissimo, stavolta. Maurizio, ha davanti la squadra e quasi non riesce a stare fermo: arrabbiato, deluso, insomma una furia”. “usa modi durissimi, cercando di avere una reazione dal gruppo. Il dibattito si prolunga nel tempo, al punto che diventa necessario cancellare l’allenamento del mattino”. “gesticola, parla, chiede. Perché non riusciamo a fare ciò che proviamo e riproviamo in allenamento? Perché perdiamo la lucidità nei momenti decisivi? ...

Advertising

enpaonlus : Ma come è possibile? E con quali giustificazioni? Il Sindaco Gualtieri ha qualcosa da dire? O da fare? @Roma… - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - napolista : Corriere Roma: #Sarri “furioso e incontenibile”, duro confronto con la #Lazio a Formello “Quasi non riesce a star… - PiuVolume : RT @CorriereBN: Raccontiamo la storia e l’’impegno di #Roda Onlus, l’Associazione Roma Diversamente Abile per genitori e figli con #disabi… - kospeti : Roma, rivoluzione porta a porta: i rifiuti li raccoglie l’autista @corriere -