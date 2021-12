Beautiful anticipazioni 15 dicembre 2021 | Quinn caccia via Shauna

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 14 dicembre 2021) Nella puntata diin onda mercoledì 15vediamo che la Fuller, dopo aver scoperto chesi trova in casa di Eric, fa una sfuriata alla sua ormai ex amica, facendole una precisa richiesta. La Fuller infatti resta senza parole per quello che sta accadendo alle sue spalle. Intanto proseguono le visioni di Thomas e le allucinazioni che lo stanno facendo ricadere nel baratro dell’ossessione per Hope Logan. Collegatevi al sito Mediaset Infinity per rivedere i momenti più belli delle ultime puntate della soap americana. Puntata didi mercoledì 15, la reazione dista tentando in tutti i modi di recuperare il suo matrimonio con Eric, infatti l’avete vista nelle scorse puntate ...