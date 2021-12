Apple: iMac Pro da 27 pollici con display mini-LED in primavera 2022 (Di martedì 14 dicembre 2021) Secondo un articolo lungimirante sui prossimi dispositivi Apple scritto dall’analista di display Ross Young, si prevede che l’ iMac Pro di nuova generazione con schermo più grande verrà lanciato la prossima primavera. Young afferma che il nuovo ?iMac? è “previsto in primavera”, con la primavera nell’emisfero settentrionale che inizia il 20 marzo e termina il 21 giugno. Apple organizza spesso un evento in primavera, quindi potremmo forse vedere il nuovo ?iMac? uscire a l’annuale evento primaverile. Ci sono state voci su un ?iMac? con un display più grande di 27 pollici, ma informazioni più recenti, inclusi i dettagli di Young, hanno indicato che ... Leggi su helpmetech (Di martedì 14 dicembre 2021) Secondo un articolo lungimirante sui prossimi dispositiviscritto dall’analista diRoss Young, si prevede che l’Pro di nuova generazione con schermo più grande verrà lanciato la prossima. Young afferma che il nuovo ?? è “previsto in”, con lanell’emisfero settentrionale che inizia il 20 marzo e termina il 21 giugno.organizza spesso un evento in, quindi potremmo forse vedere il nuovo ?? uscire a l’annuale evento primaverile. Ci sono state voci su un ?? con unpiù grande di 27, ma informazioni più recenti, inclusi i dettagli di Young, hanno indicato che ...

