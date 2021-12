Anna Tatangelo ferita dai pregiudizi sulla sua carriera: la rivelazione sul suo sogno nel cassetto (Di martedì 14 dicembre 2021) Anna Tatangelo è reduce di un inaspettato successo, incassato grazie allo show affidatole da Mediaset Scene da un matrimonio. Dopo aver passato anni a subire le critiche e i pregiudizi dalle cronache rosa e da parte degli opinionisti, forte del successo e dell’affetto del suoi fan, la cantante ha fatto un lungo bilancio della sua carriera artistica e professionale. L’artista ha rivelato il suo sogno nel cassetto: uno show tutto suo per dimostrare quanto quella ragazzina che cantava Doppiamente fragili sia cresciuta. Anna Tatangelo e il rapporto con le critiche Recentemente la cantante e conduttrice televisiva Anna Tatangelo ha rilasciato una lunga intervista a Panorama nella quale ha fatto un bilancio rispetto ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 14 dicembre 2021)è reduce di un inaspettato successo, incassato grazie allo show affidatole da Mediaset Scene da un matrimonio. Dopo aver passato anni a subire le critiche e idalle cronache rosa e da parte degli opinionisti, forte del successo e dell’affetto del suoi fan, la cantante ha fatto un lungo bilancio della suaartistica e professionale. L’artista ha rivelato il suonel: uno show tutto suo per dimostrare quanto quella ragazzina che cantava Doppiamente fragili sia cresciuta.e il rapporto con le critiche Recentemente la cantante e conduttrice televisivaha rilasciato una lunga intervista a Panorama nella quale ha fatto un bilancio rispetto ...

