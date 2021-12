Amadeus parla degli esclusi di Sanremo 2022: “Sono 321, mi dispiace” (Di martedì 14 dicembre 2021) Amadeus, in occasione della conferenza stampa di Sanremo Giovani (che andrà in onda domani sera su Rai1) ha parlato degli esclusi al Festival di Sanremo che Sono, per l’esattezza, 321. Nel farlo ha ovviamente citato i Jalisse, che Sono a capo delle polemiche dei cantanti esclusi. Loro infatti vengono esclusi da ben 25 anni consecutivi. “Non ho niente di personale con i Jalisse come non ho niente di personale con gli altri 320 che non fanno parte di questo Sanremo, davvero, nulla di personale”. – ha dichiarato Amadeus – “Sono sempre dispiaciuto perché io le canzoni le ascolto tutte e le ascolto più volte, ma dopotutto le canzoni devono essere 22. Ripeto: mi ... Leggi su biccy (Di martedì 14 dicembre 2021), in occasione della conferenza stampa diGiovani (che andrà in onda domani sera su Rai1) hatoal Festival diche, per l’esattezza, 321. Nel farlo ha ovviamente citato i Jalisse, chea capo delle polemiche dei cantanti. Loro infatti vengonoda ben 25 anni consecutivi. “Non ho niente di personale con i Jalisse come non ho niente di personale con gli altri 320 che non fanno parte di questo, davvero, nulla di personale”. – ha dichiarato– “sempre dispiaciuto perché io le canzoni le ascolto tutte e le ascolto più volte, ma dopotutto le canzoni devono essere 22. Ripeto: mi ...

Advertising

BITCHYFit : Amadeus parla degli esclusi di Sanremo 2022: 'Sono 321, mi dispiace' - RickPellegrini : Non si parla ancora di @Fiorello a @Sanremo. Significa che questo sarà il primo festival di Amadeus? #Sanremo2022 - miviendapianger : RAGA NON LA VOCE DI FISK CON AMADEUS CHE PARLA MI STO PISCIANDO - nicoletta_zeno : RT @peekanuu: IL CUBISTA, Amadeus che parla barese, il negozio di intimo femminile, l'appello per trovare una compagna, COSA STIAMO GUARDAN… - adaalighi : RT @ilvocio: I Jalisse sono come l'albero di Natale: se ne parla una volta all'anno, in occasione dell'ennesima esclusione da Sanremo, poi… -