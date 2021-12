A. Garrone: “Per noi la Sampdoria è storia chiusa” (Di martedì 14 dicembre 2021) Non ci sarà un Garrone bis alla Sampdoria.Il vicepresidente esecutivo di Erg esclude tassativamente un nuovo impegno della famiglia a favore del club blucerchiato Leggi su itasportpress (Di martedì 14 dicembre 2021) Non ci sarà unbis alla.Il vicepresidente esecutivo di Erg esclude tassativamente un nuovo impegno della famiglia a favore del club blucerchiato

Advertising

Eurosport_IT : Edoardo Garrone non tornerà al timone della Sampdoria ????? #Sampdoria | #Ferrero | #SerieA | #Garrone - BabboleoNews : Calcio, continua in casa #Sampdoria la telenovela per l'acquisto della società dopo l'arresto del presidente… - f_torrente01 : Niente ritorno della famiglia Garrone alla Sampdoria: “Per noi è una storia chiusa”. | @Ftbnews24 #Sampdoria… - TMWSampdoria : A. Garrone: 'Per noi Sampdoria storia chiusa, quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto' - Daniele20052013 : Alessandro Garrone: «Per noi la Sampdoria è una storia chiusa» -