Usa | Senza veli vietato in spiaggia | ricorso arriva a Corte Suprema

Usa, topless vietato in spiaggia: ricorso arriva a Corte Suprema (Di lunedì 13 dicembre 2021) arriva alla Corte Suprema degli Stati Uniti il ricorso di un gruppo di donne contro il divieto a prendere il sole Senza veli sulla spiaggia di Ocean City, in Maryland. Nel ricorso le donne affermano che l’ordinanza approvata nel 2017 dalla cittadina è incostituzionale perché discriminatoria, negando alle bagnanti donne quello che è permesso agli uomini, cioè andare a torso nudo. La Corte d’appello federale di Richmond lo scorso agosto ha dato ragione, all’unanimità, alle autorità cittadine, affermando che, come fanno moltissime altre località balneari degli Stati Uniti dove il Senza veli sulla spiaggia è un tabù, hanno imposto le restrizioni alle donne, e non agli uomini, per ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 dicembre 2021)alladegli Stati Uniti ildi un gruppo di donne contro il divieto a prendere il solesulladi Ocean City, in Maryland. Nelle donne affermano che l’ordinanza approvata nel 2017 dalla cittadina è incostituzionale perché discriminatoria, negando alle bagnanti donne quello che è permesso agli uomini, cioè andare a torso nudo. Lad’appello federale di Richmond lo scorso agosto ha dato ragione, all’unanimità, alle autorità cittadine, affermando che, come fanno moltissime altre località balneari degli Stati Uniti dove ilsullaè un tabù, hanno imposto le restrizioni alle donne, e non agli uomini, per ...

