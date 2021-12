Stanchi degli audio di WhatsApp? Questo trucco fa per voi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Siete esausti di ascoltare audio WhatsApp interminabili da parte dei vostri contatti: ecco un trucco per tramutare in testo ogni sillaba. Quando è stata inserita la possibilità di inviare audio anche nelle chat WhatsApp, tutti hanno salutato la novità con grande interesse. Con il passare del tempo, però, c’è chi questa funzionalità l’ha cominciata a vedere come un inutile fastidio. La colpa, in parte, è di alcuni di noi, che per svariate ragioni non possiamo scrivere e ci dilunghiamo in registrazioni di svariati minuti. Se c’è chi ascolta gli audio con attenzione per poi condividere la propria opinione ribattendo punto su punto, c’è chi appena vede che la registrazione supera i 20 secondi comincia a dare di matto. A quanto pare a quest’ultima categoria appartengono la ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Siete esausti di ascoltareinterminabili da parte dei vostri contatti: ecco unper tramutare in testo ogni sillaba. Quando è stata inserita la possibilità di inviareanche nelle chat, tutti hanno salutato la novità con grande interesse. Con il passare del tempo, però, c’è chi questa funzionalità l’ha cominciata a vedere come un inutile fastidio. La colpa, in parte, è di alcuni di noi, che per svariate ragioni non possiamo scrivere e ci dilunghiamo in registrazioni di svariati minuti. Se c’è chi ascolta glicon attenzione per poi condividere la propria opinione ribattendo punto su punto, c’è chi appena vede che la registrazione supera i 20 secondi comincia a dare di matto. A quanto pare a quest’ultima categoria appartengono la ...

Advertising

Annamaria1897 : Due giorni di silenzio voluti, eccezion fatta per la F1. Oggi scorro un po’ la TL e … accuse, fazioni, litigi. Il c… - huge1961 : RT @pirex70: @MPSkino Non siamo stanchi, come potremmo... a volte siamo in affanno, presi dalle nostre routine, ma con l'aiuto degli altri… - chiara_cls : “Sopra il vetro mi rivedo con degli occhi stanchi e con un pessimo umore” #ancoraindue #deddy - Sarabada26 : “Sai che a volte mi sento un po' fragile, come il cartone Poi riciclo anche i pezzi di cuore, come lattine Sopra il… - angianna78 : @nabu65 @BianiElisabetta La sto invitando a non parlare di 'legge' se non ne capisce. È offensiva onestamente l'ign… -