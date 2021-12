Speed skating | Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto sugli scudi a Calgary Solidi Giovannini e il team pursuit

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 dicembre 2021) E’ andata in archivio la quarta tappa di Coppa del Mondo di(Canada) e la Nazionale italiana diha motivi concreti per cui rallegrarsi visti i riscontri.Lollobribida si è spinta a riscontri che mai aveva ottenuto, vincendo la prova dei 3000 metri e quella della mass start con grande autorevolezza. L’azzurra ha portato a quattro i successi nella massimo circuito internazionale e a tre le affermazioni nella prova con partenza in linea. Una crescita chiara, confermata anche dall’ottimo sesto posto nei 1500 metri a meno di un secondo dalla vincitrice. Era dai tempi di Chiara Simionato che una pattinatrice italiana, su distanza classica, non si imponeva. Nel caso di Simionato si parla di 2007 a Salt Lake. Ebbene, 14 anni dopo è stato il turno ...