Slittino, l’Italia a squadre è seconda in Coppa del Mondo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Torna nuovamente sul podio di Coppa del Mondo l’Italia dello Slittino con la staffetta a squadre nella tappa di Altenberg, in Germania. Sul budello teutonico la squadra azzurra si è piazzata al secondo posto, grazie a tre prove di livello, specialmente quella del doppio con la coppia Rastner/Rieder che ha permesso agli azzurri di recuperare sui rivali. E’ il secondo podio per l’Italia nella staffetta a squadre, dopo il terzo posto ottenuto nella prova sul catino olimpico di Yanqing. Davanti a tutti la Germania (Julia Taubitz, Max Langenhan e la coppia Eggert/Benecken) con il tempo complessivo di 2’23”954 con 325 millesimi di vantaggio sul team Italia (Andrea Voetter, Dominik Fischnaller e il duo composto da Ludwig Rieder e Patrick Rastner). A completare il podio la ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 dicembre 2021) Torna nuovamente sul podio dideldellocon la staffetta anella tappa di Altenberg, in Germania. Sul budello teutonico la squadra azzurra si è piazzata al secondo posto, grazie a tre prove di livello, specialmente quella del doppio con la coppia Rastner/Rieder che ha permesso agli azzurri di recuperare sui rivali. E’ il secondo podio pernella staffetta a, dopo il terzo posto ottenuto nella prova sul catino olimpico di Yanqing. Davanti a tutti la Germania (Julia Taubitz, Max Langenhan e la coppia Eggert/Benecken) con il tempo complessivo di 2’23”954 con 325 millesimi di vantaggio sul team Italia (Andrea Voetter, Dominik Fischnaller e il duo composto da Ludwig Rieder e Patrick Rastner). A completare il podio la ...

