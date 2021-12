Sci alpino, Mikaela Shiffrin salterà le gare in Val d’Isere. Occasione per Sofia Goggia (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022 prosegue senza spedita soluzioni di continuità e si sposta da Sankt Moritz e dalle nevi svizzere, alla Francia, dato che le atlete saranno protagoniste nel corso del prossimo fine settimana in Val d’Isere per altre due prove veloci. Il programma, infatti, proporrà una discesa nella giornata di sabato 18 (alle ore 10.30) mentre domenica 19 toccherà al superG delle ore 11.00. Altre due gare dedicate alla velocità che, tuttavia, non vedranno alla partenza Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse statunitense, infatti, preferisce come da tradizione evitare la trasferta della Val d’Isere, per concentrarsi sulle prove tecniche di Courchevel della settimana successiva. La nativa di Vail, in Colorado, attualmente comanda la classifica generale con ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di scifemminile 2021-2022 prosegue senza spedita soluzioni di continuità e si sposta da Sankt Moritz e dalle nevi svizzere, alla Francia, dato che le atlete saranno protagoniste nel corso del prossimo fine settimana in Valper altre due prove veloci. Il programma, infatti, proporrà una discesa nella giornata di sabato 18 (alle ore 10.30) mentre domenica 19 toccherà al superG delle ore 11.00. Altre duededicate alla velocità che, tuttavia, non vedranno alla partenza. La fuoriclasse statunitense, infatti, preferisce come da tradizione evitare la trasferta della Val, per concentrarsi sulle prove tecniche di Courchevel della settimana successiva. La nativa di Vail, in Colorado, attualmente comanda la classifica generale con ...

Advertising

_Carabinieri_ : Saint Moritz: trionfo nel #SuperG di Federica Brignone, Appuntato dei #Carabinieri. Il Com. Gen. dell’Arma Teo Luzi… - Eurosport_IT : Buonanotte, Federica Brignone: come si sta nell'Olimpo dello sci alpino italiano? ???????? 17 vittorie in Coppa del M… - Coninews : L'azzurra più vincente di sempre! ??? Con il superG di St. Moritz Federica #Brignone raggiunge quota 17 vittorie i… - carle08 : RT @OA_Sport: #Sci alpino, Mikaela #Shiffrin salterà le gare in Val d’Isere. Occasione per Sofia #Goggia - OA_Sport : #Sci alpino, Mikaela #Shiffrin salterà le gare in Val d’Isere. Occasione per Sofia #Goggia -