Samy Youssef svela un retroscena su Alex Belli e Delia dopo Temptation

(Di lunedì 13 dicembre 2021) IldisuIslandha avuto il piacere di partecipare come ospite al programma di Radio Radio, Non succederà più, condotto da Giada Di Miceli. Qui ovviamente si è tanto parlato di Grande Fratello Vip. Oltre a ripercorrere la sua avventura nel reality, il modello ha L'articolo proviene da Novella 2000.

duro con Alex Belli e Soleil Sorge/ "Tutto programmato dall'inizio" In tale occasione, a proposito di ciò, aveva ammesso di cogliere il disturbo del sonno come una vera e propria ..., ospite a Radio Radio all'interno della trasmissione "Non succederà più" di Giada di Miceli ha parlato della sua esperienza all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 e ha ...Ospite di Radio Radio, Samy Youssef svela un retroscena su Alex Belli e Delia Duran dopo la partecipazione a Temptation Island ...Spunta il nome dell'undicesimo eliminato al GF Vip 6. Andiamo a vedere chi è il nome del prossimo concorrente che uscirà dalla Casa.