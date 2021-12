Salva-Napoli, quando il gioco si fa duro si annuncia la discesa in campo dei duri. E di Draghi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“C’è un ragionamento con il Governo e con il presidente del Consiglio che si completerà con la legge di bilancio e sono fiducioso che si troverà la soluzione migliore. Napoli può essere battistrada per aprire un percorso anche per altre città”. Così il sindaco Gaetano Manfredi a chi gli chiedeva questa mattina se ci fossero novità sul Salva-Napoli. Non il provvedimento ad hoc per il capoluogo partenopeo, ma comunque la misura o il pacchetto di misure che dovrebbe comunque, anche se di rimando, un pò alleviare il cappio al collo dei 5 miliardi di debito che si trascina Palazzo San Giacomo. Qual è la notizia? Che per la prima volta, Manfredi fa esplicito riferimento al presidente del Consiglio Mario Draghi. Quasi a sottolineare che quando il gioco si fa ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“C’è un ragionamento con il Governo e con il presidente del Consiglio che si completerà con la legge di bilancio e sono fiducioso che si troverà la soluzione migliore.può essere battistrada per aprire un percorso anche per altre città”. Così il sindaco Gaetano Manfredi a chi gli chiedeva questa mattina se ci fossero novità sul. Non il provvedimento ad hoc per il capoluogo partenopeo, ma comunque la misura o il pacchetto di misure che dovrebbe comunque, anche se di rimando, un pò alleviare il cappio al collo dei 5 miliardi di debito che si trascina Palazzo San Giacomo. Qual è la notizia? Che per la prima volta, Manfredi fa esplicito riferimento al presidente del Consiglio Mario. Quasi a sottolineare cheilsi fa ...

