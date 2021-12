Roma-Spezia | sgomento in Curva | tifoso all’ospedale

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Durante il corso di, undi 35 anni giallorosso ha avuto un malore. LaSud è in silenzio in forma di rispetto. Da pochi minuti è iniziato il secondo tempo tra lae lo. Il primo tempo è terminato con il risultato di 1-0 per la squadra di Mourinho. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

CB_Ignoranza : Buongiorno. #Roma #Spezia - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Roma *1-0 Spezia *(Smalling 6') #SSFootball - kicker_ITA : Tor annulliert! AS Rom - Spezia Calcio 2:0 #ROM - Iam_Astra : RT @SuperSportBlitz: #SerieA - Goal Alert: Roma *2-0 Spezia *(Ibanez 56') #SSFootball

- Paura in Curva Sud nel corso di. Intorno al 25' del primo tempo, dopo il vantaggio dei giallorossi firmato da Smalling, improvvisamente la Curva Sud si è ammutolita, rimanendo in silenzio fino al termine della prima ...Minuti di angoscia allo stadio Olimpico durante. Alla mezz'ora del primo tempo un tifoso in curva Sud, di circa 30 anni, ha accusato un arresto cardiaco. Immediati i soccorsi, il ragazzo è stato rianimato con il defibrillatore e ...Non solo i giocatori stavolta perché anche Sarri ha qualche responsabilità per l'attuale ottavo posto in classifica ( che potrebbe diventare nono se la Roma dovesse fare punti con lo Spezia in casa).Intorno al 30' del primo tempo un ragazzo ha subito un arresto cardiaco: la Curva Sud, e tutto lo stadio, ha smesso di cantare ...