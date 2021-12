Rifiuti, 10 giorni a Natale e in periferia nulla è cambiato (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nel centro cittadino la situazione è migliorata, ma sono ancora le periferie a soffrire per l’accumulo di immondizia Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nel centro cittadino la situazione è migliorata, ma sono ancora le periferie a soffrire per l’accumulo di immondizia

Advertising

SandraCeradini : RT @maolindas: In questi giorni che vomito?? tantissimi animali di ogni razza ed età vengono abbandonati come dei rifiuti!?? Auguro a chi abb… - GINA32451015 : RT @maolindas: In questi giorni che vomito?? tantissimi animali di ogni razza ed età vengono abbandonati come dei rifiuti!?? Auguro a chi abb… - Giulicat1512 : RT @maolindas: In questi giorni che vomito?? tantissimi animali di ogni razza ed età vengono abbandonati come dei rifiuti!?? Auguro a chi abb… - LIDAMUGNAI : RT @maolindas: In questi giorni che vomito?? tantissimi animali di ogni razza ed età vengono abbandonati come dei rifiuti!?? Auguro a chi abb… - fendente1 : RT @maolindas: In questi giorni che vomito?? tantissimi animali di ogni razza ed età vengono abbandonati come dei rifiuti!?? Auguro a chi abb… -