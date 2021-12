Pasticcio Uefa, sorteggi ripetuti. Inter-Liverpool. Mentre la Juventus... (Di lunedì 13 dicembre 2021) Saranno Villarreal-Juventus e Inter-Liverpool le due sfide che vedranno impegnate le squadre italiane negli ottavi di finale di Champions League Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 13 dicembre 2021) Saranno Villarreal-le due sfide che vedranno impegnate le squadre italiane negli ottavi di finale di Champions League Segui su affaritaliani.it

Advertising

fanpage : Pasticcio. Disastro. Figuraccia. L'errore capitato durante i #sorteggi degli ottavi di finale di Champions League h… - AlessandraB18 : RT @antoniopolito1: La vera notizia del pasticcio UEFA è che abbiamo appreso che usano un “servizio esterno di provider” per mettere otto p… - Marco_peco : RT @antoniopolito1: La vera notizia del pasticcio UEFA è che abbiamo appreso che usano un “servizio esterno di provider” per mettere otto p… - juanmjm : RT @antoniopolito1: La vera notizia del pasticcio UEFA è che abbiamo appreso che usano un “servizio esterno di provider” per mettere otto p… - MariComp75 : RT @antoniopolito1: La vera notizia del pasticcio UEFA è che abbiamo appreso che usano un “servizio esterno di provider” per mettere otto p… -