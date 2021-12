“Non vi posso dire dove sono”, ma tutti lo capiscono. Fedez, spunta una foto e scoppia la polemica (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Piccolo spoilerino”, dice sempre così Fedez quando non deve dire qualcosa ma la dice lo stesso. Ci risiamo, dopo l’incredibile vicenda della canzone di Sanremo postata su Instagram, ora arriva un’altra piccola anticipazione che forse avrebbe dovuto evitare. Quanto meno questa volta non sembra rischi la squalifica, visto che si tratta di un’ospitata e miete di più. Ma andiamo con ordine. Il marito di Chiara Ferragni, infatti, ha pubblicato le immagini di un luogo che i fan non hanno potuto non riconoscere. Fedez dice di non voler spoilerare nulla, ma di fatto sembra essere proprio nel corridoio e nell’aula di danza più famosi d’Italia. Con lui anche Alessandra Amoroso, che potrebbe essere l’altra ospite della puntata che è stata registrata oggi e che andrà in onda la settimana prossima. Di cosa parliamo? Ma di Amici naturalmente: il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Piccolo spoilerino”, dice sempre cosìquando non devequalcosa ma la dice lo stesso. Ci risiamo, dopo l’incredibile vicenda della canzone di Sanremo postata su Instagram, ora arriva un’altra piccola anticipazione che forse avrebbe dovuto evitare. Quanto meno questa volta non sembra rischi la squalifica, visto che si tratta di un’ospitata e miete di più. Ma andiamo con ordine. Il marito di Chiara Ferragni, infatti, ha pubblicato le immagini di un luogo che i fan non hanno potuto non riconoscere.dice di non voler spoilerare nulla, ma di fatto sembra essere proprio nel corridoio e nell’aula di danza più famosi d’Italia. Con lui anche Alessandra Amoroso, che potrebbe essere l’altra ospite della puntata che è stata registrata oggi e che andrà in onda la settimana prossima. Di cosa parliamo? Ma di Amici naturalmente: il ...

