Milan | Giuffredi | «Conti finito del dimenticatoio | andrà via a gennaio»

(Di martedì 14 dicembre 2021) Calciomercato: il giocatore potrebbe lasciare il club già a. Ecco le dichiarazioni dell’agente MarioMario, agente e procuratore di mercato, ha parlato a margine della premiazione dell’Italian Sport Award anche del mercato del. Le sue parole, riprese da TMW, su una passibile partenza di. MERCATO– «va via a. Deve essere la mia prossima vittoria. È stato vittima di infortuni ed è andato troppo presto nele non mi piace. La mia prossima vittoria è rilanciarlo. Il Genoa? No, io nella testa ho altro.penso che se ha un po’ di fortuna può tornare il giocatore che era». L'articolo proviene ...

Advertising

MilanPress_it : Le parole di #Giuffredi su #Conti e #Rui #MilanPress - teo_acm : RT @MilanNewsit: TMW - Giuffredi: 'Conti lascia il Milan a gennaio. Con un po' di fortuna può tornare il giocatore di prima' - Giacomobacci2 : RT @MilanNewsit: TMW - Giuffredi: 'Conti lascia il Milan a gennaio. Con un po' di fortuna può tornare il giocatore di prima' - Giacomobacci2 : RT @by_alwaysmilan_: TMW - Giuffredi: 'Conti lascia il Milan a gennaio. Con un po' di fortuna può tornare il giocatore di prima'. - salda__ : RT @Napoli_Report: Mario #Giuffredi a @CalcioNapoli24: “#MarioRui a fine partita è uscito con un affaticamento, non so se riuscirà a recupe… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Giuffredi

Calcio News 24

1 L'agente Marioè intervenuto a margine degli Italian Sport Awards a Castellammare. Tanti i temi trattati ... MARIO RUI - 'Ha avuto un affaticamento, non so se recupererà per il. E' l'...Marioha parlato a margine degli Italian Football Awards: da Veretout a Parisi e Mario Rui, le parole del procuratoreA margine degli Italian Football Awards, Marioha parlato ai microfoni anche di CMIT TV, facendo il punto di alcuni dei suoi assistiti, da Parisi a Mario Rui e Veretout. PARISI - 'Non posso pensare che una squadra acquisti Parisi perché ...Come sta Politano? E’ questa una delle domande poste al suo procuratore, Mario Giuffredi, nel corso della decima edizione degli Italian Sport Awards ...A margine della premiazione dell'Italian Sport Award , il procuratore Mario Giuffredi ha parlato dei suoi assistiti. Tra questi c'è Andrea Conti, ...