Mercato Milan – Kamara, decisione presa: non rinnoverà con il Marsiglia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Secondo le ultime indiscrezioni di calcioMercato, Boubacar Kamara non rinnoverà il suo contratto con il Marsiglia: su di lui c'è il Milan Leggi su pianetamilan (Di lunedì 13 dicembre 2021) Secondo le ultime indiscrezioni di calcio, Boubacarnonil suo contratto con il: su di lui c'è il

Advertising

AntoVitiello : #Maldini: 'Mercato di gennaio? L'idea era quella di rimanere così, dopo il ko di Kjaer valutiamo se prendere un gio… - Gazzetta_it : Milan, primato e mercato: stretta per il difensore, e c’è una pista che porta a Jovic #calciomercato - Glongari : #Inzaghi sempre più centrale nelle scelte #Inter anche in chiave mercato. Idea forte per giugno è Luiz Felipe… - PianetaMilan : #Mercato @acmilan - #Kamara , decisione presa: non rinnoverà con il #Marsiglia #ACMilan #Milan #Sempremilan - zazoomblog : Calciomercato tra Inter e Milan è sfida anche di mercato: la contesa è su Antonín Barák - #Calciomercato #Inter… -