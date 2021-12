Manila Nazzaro abbandona il GF Vip | una telefonata le fa cambiare idea

(Di lunedì 13 dicembre 2021)ci stava pensando a rimanere nella casa del gf Vip dopo il prolungamento, resterà o andrà via? Unainfluenza la sua scelta Andrà in onda stasera, lunedì… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

e Soleil Sorge , molto legate alla cantante lirica, sono rimaste molto turbate dalla notizia dell'abbandono di Katia. "S enza di te non sarebbe uguale per me qui dentro, lo sai. Va via ...Tra questi(che ha due figli che l'aspettano a casa così come il compagno, Lorenzo Amoruso), Miriana Trevisan (il cui figlio Nicola è rimasto in sua attesa insieme al suo ex marito, ...Ci sono novità al GF Vip 2021 dove un inquilino esce ha preso la decisione di lasciare il programma prima delle feste natalizie.L'ex Miss Italia, fidanzata con Lorenzo Amoruso, ha annunciato il suo addio al reality show di Alfonso Signorini ...