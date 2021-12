Malore Zielinski, ripeterà i controlli: caso simile a Lindelof, era un focolaio Covid (Di lunedì 13 dicembre 2021) Piotr Zielinski è uscito dal campo nella sfida con l’Empoli per difficoltà respiratorie, il giocatore sottoposto ad accertamenti medici. Il polacco ha dovuto abbandonare il campo perché non riusciva a respirare. Un problema anomalo quello accusato da Zielinski, lo staff medico ha deciso subito di sostituire il giocatore per non rischiare nulla, così al posto del polacco è entrato Insigne. Il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti con esito negativo, però secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport ci saranno nuovi esami. Problemi respiratori Zielinski Il quotidiano sportivo scrive che un problema molto simile a quello di Zielinski è stato avvertito anche da Lindelof del Manchester United. A quel punto la società inglese ha avviato controlli interni che hanno ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 13 dicembre 2021) Piotrè uscito dal campo nella sfida con l’Empoli per difficoltà respiratorie, il giocatore sottoposto ad accertamenti medici. Il polacco ha dovuto abbandonare il campo perché non riusciva a respirare. Un problema anomalo quello accusato da, lo staff medico ha deciso subito di sostituire il giocatore per non rischiare nulla, così al posto del polacco è entrato Insigne. Il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti con esito negativo, però secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport ci saranno nuovi esami. Problemi respiratoriIl quotidiano sportivo scrive che un problema moltoa quello diè stato avvertito anche dadel Manchester United. A quel punto la società inglese ha avviatointerni che hanno ...

