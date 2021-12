LIVE Italia-Corea del Sud 1-6, Preolimpico curling 2021 in DIRETTA: seconda mano consecutiva rubata dalle asiatiche (Di lunedì 13 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.38 Altra mano rubata dalle Coreane che allungano ulteriormente. Italia-Corea del Sud 1-6. 20.21 Questi i parziali degli altri incontri in corso al termine del quinto end: Scozia-Giappone 5-2, Germania-Turchia 5-2, Lettonia-Repubblica Ceca 5-2. 20.19 La Corea del Sud ruba la mano a Constantini e compagne nel quinto end marcando un punto, Italia-Corea del Sud 1-5. 20.10 Negli altri match il Giappone accorcia sulla Scozia (3-2) mentre sia Germania che Lettonia sono avanti 4-2 rispettivamente su Turchia e Repubblica Ceca. 20.07 Quarto end nullo, le azzurre tengono dunque il vantaggio dell’ultima stone anche per la quinta ripresa, ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.38 Altrane che allungano ulteriormente.del Sud 1-6. 20.21 Questi i parziali degli altri incontri in corso al termine del quinto end: Scozia-Giappone 5-2, Germania-Turchia 5-2, Lettonia-Repubblica Ceca 5-2. 20.19 Ladel Sud ruba laa Constantini e compagne nel quinto end marcando un punto,del Sud 1-5. 20.10 Negli altri match il Giappone accorcia sulla Scozia (3-2) mentre sia Germania che Lettonia sono avanti 4-2 rispettivamente su Turchia e Repubblica Ceca. 20.07 Quarto end nullo, le azzurre tengono dunque il vantaggio dell’ultima stone anche per la quinta ripresa, ...

