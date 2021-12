“Liberate il mio Ahmed” Come Zaki | è da 315 giorni in un carcere egiziano

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Nonostante la bella notizia della scarcerazione dello studente dell’Università di Bologna, Patrick, in attesa dell’udienza del prossimo primo febbraio, sono oltre 60mila i prigionieri politici che continuano a rimanere in prigione in Egitto, secondo Amnesty International. Tra di loro citiamo l’attivista dei lavoratori, Heitham Mohammadin, il simbolo delle rivolte di piazza Tahrir, Alaa Abdel Fattah, i cui scritti dalsono stati pubblicati quest’anno in Italia con il libro “Non siete stati ancora sconfitti”, il ricercatore, Ismail Iskenderani, e lo studenteSamir Santawy. Quest’ultimo è stato condannato a quattro anni di detenzione per presunta diffusione di notizie false. Studente alla Central European University (CEU) di Vienna, Santawy si occupava di diritti delle donne prima di essere arrestato e essere accusato ...