Lewandowski: “Futuro in Serie A? Non posso dirlo, ma è possibile” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Sono molto orgoglioso per questo premio. Spero anche il prossimo anno di dare il meglio, dedico questo premio ai miei tifosi in tutto il mondo e anche a quelli italiani”. Così Robert Lewandowski, in collegamento con Nuvola Lavazza di Torino, dove è stato premiato con il Golden Boy di Tuttosport come miglior giocatore dell’anno. Interrogato sul Futuro, il bomber polacco del Bayern Monaco aggiunge: “Se giocherò in Serie A? Non posso dire qualcosa che non so ancora, ma so che in Italia ho un grande apprezzamento. È possibile, anche perché venendo in Italia avrei la possibilità di affrontare grandi giocatori e grandi squadre”. Infine, Lewandowski rivela la sua passione per Roberto Baggio: “Avevo 6 anni quando ho iniziato a vedere le sue partite, il suo grandissimo talento e il suo ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Sono molto orgoglioso per questo premio. Spero anche il prossimo anno di dare il meglio, dedico questo premio ai miei tifosi in tutto il mondo e anche a quelli italiani”. Così Robert, in collegamento con Nuvola Lavazza di Torino, dove è stato premiato con il Golden Boy di Tuttosport come miglior giocatore dell’anno. Interrogato sul, il bomber polacco del Bayern Monaco aggiunge: “Se giocherò inA? Nondire qualcosa che non so ancora, ma so che in Italia ho un grande apprezzamento. È, anche perché venendo in Italia avrei la possibilità di affrontare grandi giocatori e grandi squadre”. Infine,rivela la sua passione per Roberto Baggio: “Avevo 6 anni quando ho iniziato a vedere le sue partite, il suo grandissimo talento e il suo ...

Advertising

sportli26181512 : Lewandowski sul futuro in Italia: 'E' possibile': Le parole dell'attaccante del Bayern Monaco: 'Baggio fonte di isp… - sportface2016 : #Lewandowski: 'Futuro in #SerieA? Non posso dirlo, ma è possibile' - IkimPabli : RT @RealMarco94: Da tifoso del Milan vorrei che ci si investisse su questo ragazzo per il futuro, attaccante moderno che ricorda un certo L… - LucaDColella : RT @RealMarco94: Da tifoso del Milan vorrei che ci si investisse su questo ragazzo per il futuro, attaccante moderno che ricorda un certo L… - Giacomobacci2 : RT @RealMarco94: Da tifoso del Milan vorrei che ci si investisse su questo ragazzo per il futuro, attaccante moderno che ricorda un certo L… -