Advertising

OfficialASRoma : Vince ancora la Roma in #Primavera1TIM! ?? ??? 4-1 alla SPAL: in gol per noi Cherubini, Tahirovic, Rocchetti e Voelk… - romaforever_it : La Roma vince con la testa: Smalling e Ibanez stendono lo Spezia - Gazzetta_it : La Roma vince con la testa: Smalling e Ibanez stendono lo Spezia - sportli26181512 : La Roma vince con la testa: Smalling e Ibanez stendono lo Spezia: La Roma vince con la testa: Smalling e Ibanez ste… - tcm24com : Spezia sconfitto, vince la Roma 2-0 #Roma #Spezia #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Roma vince

in vantaggio al 6': corner di Veretout, sponda di testa di Abraham per Smalling, che supera Provedel sempre di testa. Abraham sfiora il gol (traversa) nell'ultima azione del primo tempo colpendo ...... Baltimorain una finale incendiata dallo show dei Maneskin 'Come è stato suonare con i ... in futuro, hanno in programma di trasferirsi negli Stati Uniti, in coro rispondono: 'No,non si ...La Roma batte 2-0 lo Spezia nel monday night della 17a giornata e torna al successo dopo due battute d'arresto consecutive contro Bologna e Inter. La squadra di Mourinho realizza un gol per tempo e ba ...I giallorossi tornano al successo in campionato grazie alle reti di Smalling e Ibanez. Felix espulso nel finale ...